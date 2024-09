Rüpel-Star in der NFL gesperrt

Die Los Angeles Chargers müssen am Sonntag im Spiel gegen die Kansas City Chiefs auf ihren Star-Safety Derwin James verzichten. Die NFL hat seine Ein-Spiel-Sperre wegen „wiederholter Verstöße gegen die Spielregeln“ bestätigt. Die Liga gab die Sperre am Montag bekannt, nachdem James wegen unnötiger Härte im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers im dritten Viertel der 10:20-Niederlage der Chargers auffällig geworden war.

Unnötige Härte: James' siebter Verstoß

Derwin James wurde bereits zum siebten Mal in seiner Karriere wegen unnötiger Härte bestraft. Damit liegt er gleichauf mit Marshon Lattimore und Jordan Poyer auf dem zweiten Platz der NFL-Rangliste seit 2018, hinter Xavier Woods, der acht Verstöße aufweist. James, der ehemalige All-Pro, legte Einspruch gegen die Sperre ein, doch NFL-Vizepräsident für Football und internationale Kommunikation, Michael Signora, verkündete am Dienstagabend, dass die Sperre aufrechterhalten bleibt.

Deutliche Worte von Jon Runyan

In einem Schreiben an James, das in der Ankündigung der NFL enthalten war, erklärte Jon Runyan, Vizepräsident der Football-Operationen, dass das Video zeige, wie James seinen Kopf senke und mit seinem Helm illegalen, vermeidbaren Kontakt herstelle. „Der fortwährender Missbrauch der NFL-Spielregeln wird nicht toleriert“, schrieb Runyan. „Erhebliche Strafen sind gerechtfertigt, wenn Spieler die Regeln, die zum Schutz der Spielersicherheit entwickelt wurden, wiederholt verletzen, insbesondere wenn die Verstöße ein erhebliches Verletzungsrisiko für den gegnerischen Spieler darstellen.“