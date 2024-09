Schock! NFL-Star verletzt - Rams in der Krise

SPORT1-AI 16.09.2024 • 14:49 Uhr Die LA Rams verlieren Star-Receiver Cooper Kupp wegen einer Verletzung im Spiel gegen die Arizona Cardinals. Die Offensive leidet, und die hohe Niederlage markiert einen historischen Tiefpunkt.

Die Los Angeles Rams müssen einen herben Rückschlag verkraften! Star-Receiver Cooper Kupp hat sich im Spiel gegen die Arizona Cardinals am linken Knöchel verletzt und konnte in der zweiten Halbzeit der 10:41-Niederlage nicht mehr mitwirken.

Rams-Coach Sean McVay konnte in der Pressekonferenz nach der Pleite keine genauen Angaben zur Schwere der Verletzung machen. Im Anschluss an das Spiel trug Kupp im Umkleideraum eine Schiene am linken Fuß.

Verletzungspech für den Star-Receiver

Er erlitt die Verletzung bei seinem vierten Catch des Spiels – einem 24-Yard-Catch-and-Run kurz vor der Halbzeit. Mit einem deutlichen Hinken verließ er das Spielfeld in Richtung Umkleide. „Kupp lief quer über das Feld, machte einen wirklich guten Job und begann dann zu humpeln“, erklärte Rams-Quarterback Matthew Stafford. „Normalerweise humpelt er nicht lange. Manchmal wird man getreten und humpelt eine Minute, dann läuft man es aus. Aber wir werden sehen, was das ist. Er ist offensichtlich ein großer Teil unseres Teams und unserer Offensive.“

Bevor Kupp das Spielfeld verließ, hatte er vier Catches für 37 Yards bei sechs Targets. In den ersten beiden Spielen der Saison verbuchte er 18 Catches für 147 Yards und einen Touchdown. Die Rams müssen bereits auf Wide Receiver Puka Nacua verzichten, der nach einer Verletzung am hinteren Kreuzband in Woche eins auf der Injured Reserve Liste steht. Hinter Kupp und Nacua stehen Demarcus Robinson, Tyler Johnson, Tutu Atwell und Rookie Jordan Whittington bereit.

Historische Niederlage für die Rams

Zum ersten Mal seit 2011 starteten die Rams mit einem 0:2 unter Coach McVay in die Saison. Die 31-Punkte-Niederlage ist laut die zweithöchste unter seiner Führung. „Sie haben uns in jeder Phase dominiert“, resümierte er. „Es gibt nichts Positives, das ich heute mitnehmen kann. Bei so etwas muss man zuerst nach innen schauen. Es war ein unglaublich demütigendes Drei-Stunden-Fenster. Sie haben von Anfang an gemacht, was sie wollten. Wir haben nichts getan, um uns eine Chance zu geben. Die Jungs haben weitergekämpft, aber wir müssen das herausfinden.“