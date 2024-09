Seahawks-Sieg: Marshawn Lynch überrascht Coach Macdonald mit Seitenlinien-Auftritt

Mike Macdonald erlebt beim 26:20-Sieg der Seahawks gegen die Broncos eine Überraschung: Marshawn Lynch taucht auf und sorgt für Aufsehen an der Seitenlinie.

Ein denkwürdiger Moment ereignete sich am Sonntag im Lumen Field, als die Seattle Seahawks die Denver Broncos mit 26:20 besiegten. Der neue Head Coach der Seahawks, Mike Macdonald, feierte nicht nur seinen ersten Sieg, sondern erhielt auch einen unerwarteten Besuch von einer Seahawks-Legende.

Marshawn Lynch sorgt für Aufsehen

Mitten im Spiel tauchte niemand Geringeres als Marshawn Lynch an der Seitenlinie auf und überraschte Macdonald mit einer Schultermassage. Lynch, bekannt für seine außergewöhnliche Persönlichkeit und seine Zeit als "BeastMode", war einer von mehreren ehemaligen Seahawks-Stars, die zur Saisoneröffnung und dem Beginn der Macdonald-Ära anwesend waren.

Macdonald von Lynch-Auftritt überrascht

Der Vorfall ereignete sich spät im ersten Viertel, nachdem die Seahawks den Ausgleich zum 3:3 erzielt hatten. Zuvor hatte die Defense von Macdonald zwei aufeinanderfolgende Three-and-Outs erzwungen, nachdem die Broncos mit einem Field Goal in Führung gegangen waren. Dieses war durch eine Interception von Geno Smith entstanden.

Macdonald konnte sich nicht genau erinnern, was Lynch gesagt hatte, außer dass es um die Defense von Seattle ging. Auf die Frage, ob es seine erste Massage während eines Spiels war, antwortete er scherzhaft: „Hat er das gemacht? Ich schätze, ich habe einen Blackout gehabt.“

Ein denkwürdiger Start für Seattle

Der Start in die neue Saison hätte für Macdonald kaum aufregender sein können. Mit einem Sieg und einer unerwarteten Unterstützung von einer Seahawks-Ikone begann seine Karriere als Head Coach vielversprechend. Die Fans in Seattle können gespannt sein, was die Zukunft unter seiner Führung bringt.