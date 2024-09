Seahawks vs. Patriots: Verletzungssorgen belasten Seahawks vor Schlüsselduell

Die Seattle Seahawks stehen vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie am Sonntag (19 Uhr) auf die New England Patriots treffen. Der neue Head Coach Mike Macdonald muss dabei auf einige Schlüsselspieler verzichten. Running Back Kenneth Walker III und Right Tackle George Fant wurden als fraglich eingestuft, was die Offense der Seahawks vor Herausforderungen stellt.