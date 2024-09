Seattle Seahawks: Verletzungssorgen in der Offensive Line verschärfen sich

SPORT1-AI 22.09.2024 • 09:08 Uhr Die Seattle Seahawks kämpfen mit Verletzungsproblemen in der Offensive Line. George Fant fällt aus, Stone Forsythe übernimmt. Weitere Ausfälle belasten das Team.

Die Seattle Seahawks müssen einen weiteren Rückschlag in ihrer ohnehin angeschlagenen Offensive Line verkraften. Am Samstag setzten sie ihren Starting Right Tackle George Fant auf die Injured Reserve-Liste. Der 32-Jährige wird mindestens die nächsten vier Spiele ausfallen und könnte frühestens in Woche 7 zurückkehren. Fant erlitt eine Knieverletzung im ersten Viertel des Eröffnungsspiels der Seahawks, die ihn für den Rest der Partie und den Sieg am vergangenen Wochenende gegen die New England Patriots außer Gefecht setzte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Stone Forsythe übernimmt

In den drei Trainingseinheiten dieser Woche war Fant nur eingeschränkt dabei, bevor er für das Spiel am Sonntag gegen die Miami Dolphins endgültig ausfiel. Die Seahawks setzen nun auf ihre dritte Option als Right Tackle: Stone Forsythe. Der Sechstrunden-Pick von 2021 wird erneut in Fants Abwesenheit starten. Forsythe belegte letzte Woche den 32. Platz von 60 qualifizierten Tackles in der Pass Block Win Rate (PBWR) mit 84,6 Prozent. „Ich fand, dass Stone gut gespielt hat“, sagte Coach Mike Macdonald. „Ab der zweiten Halbzeit im Spiel gegen Denver bis hin zu New England hat er viele gute Dinge gezeigt. Er ist bereit.“

Probleme in der Offensive Line

Nach zwei Wochen rangieren die Seahawks auf dem letzten Platz in der PBWR mit 38,5 Prozent. Fant war als Ersatz für Abe Lucas eingesprungen, der nach einer Knieoperation in der Offseason weiterhin auf der Physically Unable to Perform-Liste steht. Lucas könnte frühestens in Woche 5 zurückkehren, doch Seattle hat sich darauf eingestellt, bis mindestens zur Saisonmitte auf ihn verzichten zu müssen.

Verstärkungen aus der Practice Squad

Um die Tiefe auf der Tackle-Position zu verstärken, verpflichteten die Seahawks McClendon Curtis aus ihrem Practice Squad. Zudem wurden Inside Linebacker Patrick O'Connell und Outside Linebacker Tyus Bowser für das Spiel am Sonntag aktiviert. Safety Marquise Blair wurde zurück in den Practice Squad geholt, um die offene Stelle zu füllen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Weitere Ausfälle und Zweifel