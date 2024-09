Trikot-Bestseller der NFL: St. Brown auf Rang vier

Drei Spieler der Detroit Lions schaffen es in die Top 10. Das beliebteste Jersey gehört überraschend nicht Patrick Mahomes.

Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown gehört in der NFL zu den bestbezahlten Wide Receivern - und nun auch zu den beliebtesten Spielern der Liga. Zumindest, wenn es nach den Trikotverkäufen geht. In der aktuellen Top-10-Liste, die am Mittwoch von der Spielergewerkschaft NFLPA veröffentlicht wurde, liegt der 24-Jährige von den Detroit Lions auf Rang vier.