Verletzungspech bei den Dolphins: Quarterback Thompson fällt aus – Niederlage gegen Seahawks

Thompson muss das Feld verlassen

Während des zweiten Drives der Dolphins in der zweiten Halbzeit wurde Thompson hart getroffen und blieb mehrere Minuten am Boden liegen. Die medizinischen Betreuer kümmerten sich um ihn, bevor er schließlich aus eigener Kraft das Spielfeld verlassen konnte und in die Kabine der Dolphins zurückkehrte.