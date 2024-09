Verletzungsschock: Eagles-Star A.J. Brown fällt wochenlang aus!

Browns Verletzung trat während des Trainings auf, als seine Oberschenkelmuskulatur „ein wenig angespannt“ wurde, erklärte Coach Nick Sirianni. Infolgedessen wurde Brown für das Heimspiel am Montagabend gegen die Atlanta Falcons aus dem Kader gestrichen. Sollte der Zeitplan eingehalten werden, muss Philadelphia auch im nächsten Spiel gegen die formstarken New Orleans Saints auf seinen Star-Receiver verzichten. Danach stehen die Tampa Bay Buccaneers auf dem Spielplan, bevor die Eagles in Woche 5 eine Pause einlegen.