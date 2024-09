Verletzungsschock um NFL-Star!

SPORT1-AI 11.09.2024 • 08:57 Uhr Die Carolina Panthers verlieren ihren Star Derrick Brown für die NFL-Saison. Der Defensive-Lineman verletzt sich am ersten Spieltag schwer.

Die Carolina Panthers müssen den Rest der NFL-Saison ohne ihren Pro-Bowl-Defensive-Lineman Derrick Brown auskommen. Brown wurde am Dienstag auf die Verletztenliste gesetzt, nachdem eine zweite Meinung bestätigte, dass er eine Operation zur Reparatur einer Meniskusverletzung benötigt. Diese Verletzung zog er sich bei der 47:10-Niederlage gegen die New Orleans Saints zu, der höchsten Auftaktniederlage in der Geschichte des Teams.

„Definitiv ein großer Verlust“, sagte Trainer Dave Canales über Browns Verletzung. „Er ist einer unserer besten Spieler. Das sind große Fußstapfen, die es zu füllen gilt. Aber gleichzeitig haben wir Spieler, die bereit sind. Ich möchte, dass sie wissen und ermutigt werden, dass sie, wenn sie reingehen, mit großartiger Technik spielen und einfach ihren Job machen, nicht die speziellen Spielzüge machen müssen, die Derrick macht.“

Rekordsaison und große Erwartungen

Brown kam von einer beeindruckenden Saison 2023, in der er mit 103 Tackles die meisten für einen NFL-Defensive-Lineman in einer Saison erzielte. Carolina belohnte den siebten Pick des Drafts 2020 mit einer vierjährigen Vertragsverlängerung über 96 Millionen Dollar. Canales forderte Brown vor dieser Saison heraus, acht bis zehn Sacks zu erzielen, obwohl er nie mehr als drei in einer Saison hatte.

Den 26-jährigen Brown zu ersetzen, wird keine leichte Aufgabe sein. Er spielte 89,1 Prozent der defensiven Snaps von Carolina im Jahr 2023 und war für 12,4 Prozent der Tackles des Teams verantwortlich. Zu den Kandidaten, die Brown ersetzen könnten, gehören der Zweitjahresspieler LaBryan Ray, Nick Thurman und Jayden Peevy. General Manager Dan Morgan könnte auch einen oder mehrere Spieler für die Position hinzufügen, die bereits dünn besetzt ist.

Verstärkung durch Charles Harris

Die Panthers haben bereits einen Schritt unternommen, um den Pass Rush zu verbessern, der gegen New Orleans nur einen Sack produzierte. Nach ESPN-Informationen plant Carolina, den Outside Linebacker Charles Harris zu verpflichten. Harris hatte 2021 unter Carolina-Defensive-Line-Coach Todd Wash in Detroits 3:4-Schema 7,5 Sacks, seine Karrierebestleistung.