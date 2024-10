NFL: Brisante Brady-Rückkehr steht bevor

Quarterback-Legende Tom Brady steht vor einer Rückkehr in die NFL - als Klubbesitzer. Der 47-Jährige wird voraussichtlich bei der Herbstversammlung der NFL-Eigentümer am Dienstag in Atlanta als Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders zugelassen, dies berichtet ESPN mit Verweis auf Ligaquellen.

Brady will rund zehn Prozent von NFL-Team kaufen

Brady gilt als „GOAT“ (Greatest of all time/Größter aller Zeiten) der NFL. Er spielte ab dem Jahr 2000 23 Saisons lang in der Liga und gewann siebenmal den Super Bowl. Sechs seiner Ringe holte Brady mit den New England Patriots, den siebten mit den Tampa Bay Buccaneers, ehe er nach der Saison 2022 seine Karriere beendete.