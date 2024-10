Chiefs unbesiegt: Mahomes zeigt sich selbstkritisch

Patrick Mahomes, der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs, zeigte am Sonntag gegen die San Francisco 49ers eine Leistung, die eher an einen Wandervogel als an einen zweifachen MVP erinnerte. Trotz zwei Interceptions und keinem Touchdown im Spiel steht das Team mit einer makellosen Bilanz von 6:0 da. Der 28:18-Sieg gegen die 49ers verdeutlicht die Stärke des Teams um Mahomes.

Selbstkritik! „Ich muss das noch bereinigen“

Das Spiel war von körperlichen Auseinandersetzungen geprägt. Mahomes wurde von Defensive Lineman Maliek Collins im Halsbereich getroffen, was er jedoch nicht als absichtlich empfand. Beim Versuch, einen Touchdown zu erzielen, stieß er Safety Malik Mustapha um, was er als unbeabsichtigt beschrieb. „Es war nicht so, dass ich unbedingt den Kontakt gesucht habe“, erklärte Mahomes. „Ich wollte den Kontakt abfedern und in die Endzone gelangen.“