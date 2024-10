Cleveland Browns: Rechtsstreit um geplanten Stadionumzug eskaliert

Der Streit um den geplanten Umzug der Cleveland Browns in ein neues Stadion in den Vororten hat nun die Gerichte erreicht. Das NFL-Team hat am Donnerstag eine Klage vor einem Bundesgericht eingereicht, um Klarheit über das sogenannte „Modell-Gesetz“ zu schaffen. Die Stadt Cleveland droht damit, dieses Gesetz anzuwenden, um den Umzug der Browns zu verhindern, nachdem ihr Mietvertrag im Huntington Bank Field am Seeufer 2028 ausläuft.