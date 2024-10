Colts im Verletzungspech: Top-Receiver Pittman Jr. fällt aus

Verletzungsmisere bei den Colts

Pittman reiht sich in eine lange Liste von Colts-Spielern ein, die mit Verletzungen zu kämpfen haben. Noch ist unklar, ob er auf die Injured Reserve Liste gesetzt wird, was ihn mindestens vier Spiele kosten würde. In dieser Saison hat Pittman bereits 22 Receptions für 238 Yards und einen Touchdown erzielt. In den letzten drei Jahren kam er auf insgesamt 3.159 Receiving Yards. Im März wurde er mit einem Dreijahresvertrag über 70 Millionen Dollar belohnt, um ihn von der Free Agency fernzuhalten.

Weitere Sorgen im Receiver Corps

Am Mittwoch wurde zudem bekannt, dass auch Starting-Receiver Josh Downs mit einer Zehenverletzung zu kämpfen hat und nicht am Training teilnehmen konnte. Die Abwesenheit von Pittman rückt den dritten Jahresprofi Alec Pierce ins Rampenlicht. Pierce hat sich in dieser Saison als Deep Threat etabliert und führt die NFL mit 28,3 Yards pro Reception an. Nun wird von ihm erwartet, ein breiteres Repertoire an Routen zu laufen.