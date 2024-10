Cooper Kupp: Trotz Trade-Gerüchten – Fokus auf Rams-Comeback

SPORT1-AI 23.10.2024 • 09:04 Uhr Cooper Kupp bleibt trotz Trade-Gerüchten fokussiert auf die Rams. Nach seiner Verletzungspause kehrt der Wide Receiver ins Training zurück und ist bereit für das Spiel gegen die Vikings.

Der Wide Receiver der Rams, Cooper Kupp, hat sich zu den Trade-Gerüchten geäußert, die vor der NFL-Trade-Deadline am 5. November aufkamen. Trotz der Spekulationen bleibt Kupp darauf konzentriert, „der beste LA Ram“ zu sein, der er sein kann.

Als Kupp gefragt wurde, ob die Rams mit ihm oder seinen Vertretern über einen möglichen Trade gesprochen haben, antwortete er: „Nicht wirklich. Nein. Es ist diese Jahreszeit. Es wird Gerüchte geben und Dinge, die herumschwirren. Ich lasse das, so gut ich kann, im Hintergrund.“ Kupp betonte, dass er sich auf seine Aufgabe konzentriert: „Ich bin mir dessen bewusst, aber am Ende des Tages werde ich dort sein, wo meine Füße sind. Das ist alles, was ich weiß. Ich habe hier einen Job zu erledigen.“

Rückkehr nach Verletzung

Kupp hat seit Woche 2 nicht mehr gespielt, nachdem er sich im Spiel gegen die Arizona Cardinals den Knöchel verstaucht hatte. In den beiden Spielen vor seiner Verletzung erzielte er 18 Catches für 147 Yards und einen Touchdown. Am Dienstag nahm er vollständig am Training teil, das aufgrund der kurzen Woche als Walkthrough stattfand. Er wird für das Spiel am Donnerstagabend gegen die Minnesota Vikings erwartet.

Kupp, der nicht auf die Injured Reserve-Liste gesetzt wurde, kehrte letzte Woche ins Training zurück und war als fraglich für Woche 7 gegen die Las Vegas Raiders gelistet. Der erfahrene Receiver bereitete sich vor, als ob er am Sonntag spielen würde, einschließlich seines Pre-Game-Workouts im SoFi Stadium, bevor ihm mitgeteilt wurde, dass er nicht dabei sein würde. „Es gibt immer den Glauben, dass es eine Chance gibt“, sagte Kupp am Dienstag. „Das war sozusagen meine Einstellung dazu.“

Ungewissheit über Einsatzzeit: Kupp dennoch zuversichtlich

Kupp ist sich nicht sicher, wie hoch seine Einsatzzeit gegen die Vikings sein wird und betont, dass dies letztendlich die Entscheidung der Trainer und des medizinischen Personals ist. „Ich mag es nicht, vom Feld zu gehen“, erklärte Kupp. „Ich würde so viel spielen, wie ich nur könnte, und das wird meine Einstellung sein. ... Und wir haben einige Jungs, die in den letzten Wochen wirklich guten Football gespielt haben. Es geht darum, die beste Gruppierung zu finden, um den LA Rams einen ‚W‘ zu sichern.“