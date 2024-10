Cooper Kupp vor Comeback: Rams-Star kehrt ins Training zurück

SPORT1-AI 17.10.2024 • 11:17 Uhr Cooper Kupp kehrt ins Training der Rams zurück. Head Coach McVay ist optimistisch, dass er nach seiner Knöchelverletzung am Sonntag gegen die Raiders spielen kann.

Gute Nachrichten für die Fans der Los Angeles Rams aus der NFL: Wide Receiver Cooper Kupp kehrt am Mittwoch ins Training zurück und wird an individuellen Übungen teilnehmen. Head Coach Sean McVay äußerte sich optimistisch, dass Kupp am Sonntag gegen die Las Vegas Raiders spielen könnte.

Kupp hat seit Woche 2, als er sich gegen die Arizona Cardinals am Knöchel verletzte, nicht mehr gespielt. „Es besteht die Möglichkeit, dass er spielt, aber wir müssen abwarten, wie der heutige Tag verläuft“, sagte McVay. „Er entwickelt sich in die richtige Richtung, aber wir werden sehen, was das im Laufe der Woche genau bedeutet.“

Individuelles Training und Fortschritte

McVay erklärte, dass Kupp „einige individuelle Übungen“ absolvieren und anschließend mit dem Trainerteam an der Seite arbeiten wird. Der Coach betonte, dass das Team nach dem Training am Mittwoch ein besseres Bild von Kupps Status haben wird. Sollte der Receiver am Donnerstag und Freitag trainieren können, wäre McVay zuversichtlich, ihn am Sonntag spielen zu lassen.

„Es gibt keine Möglichkeit, die spielähnlichen Bedingungen zu simulieren“, so McVay. „Man versucht das im Training so gut wie möglich, aber wenn uns der heutige Tag das Vertrauen gibt, dass wir weitermachen können, ihm einen Fortschritt in seiner Entwicklung ermöglichen und er am Sonntag einen Mehrwert bieten kann, dann wäre das definitiv eine Option.“

