Cowboys ohne Stars: Prescott bleibt trotz Verletzungssorgen gelassen

SPORT1-AI 04.10.2024 • 08:55 Uhr Die Dallas Cowboys müssen verletzungsbedingt auf Schlüsselspieler verzichten, bleiben aber dank Dak Prescotts Fokus optimistisch für das Spiel gegen die Steelers.

Die Dallas Cowboys müssen am Sonntag in der NFL gegen die Pittsburgh Steelers auf einige ihrer Schlüsselspieler verzichten. Edge Rusher Micah Parsons, Defensive End DeMarcus Lawrence und Wide Receiver Brandin Cooks werden nicht auf dem Feld stehen. Dennoch bleibt der bestbezahlte Spieler der NFL, Dak Prescott, gelassen. „Ich denke nicht, dass es so sehr mit dem Franchise-Quarterback oder dem Vertrag zu tun hat, sondern mit dem, wer ich bin und was ich leisten kann“, erklärte Prescott.

{ "placeholderType": "MREC" }

Prescott betont, dass er sich nicht von äußeren Erwartungen beeinflussen lässt. „Es geht darum, mein Bestes zu geben und mich bestmöglich vorzubereiten. Vertrag hin oder her, das sind die Erwartungen, die ich an mich selbst habe. Ich weiß, dass das Team besser spielt, wenn wir Punkte machen“, so Prescott weiter.

Verletzungen und Ausfälle bei den Cowboys

Lawrence wurde mit einer Verletzung am rechten Mittelfuß auf die Injured Reserve Liste gesetzt und könnte bis zu acht Wochen ausfallen. Parsons kämpft mit einer schweren Knöchelverstauchung, während Cooks nach einem Eingriff am Knie eine Infektion erlitt. Beide könnten auch das nächste Spiel gegen die Detroit Lions verpassen. Die Cowboys haben am 20. Oktober eine spielfreie Woche.

Junge Talente in der Pflicht

In der Saison 2022 gingen die Cowboys ohne Prescott mit 4:1 aus den Spielen hervor, nachdem er sich im Auftaktspiel den rechten Daumen gebrochen hatte. Nun müssen die Cowboys auf die jungen Spieler Marshawn Kneeland, Chauncey Golston und Carl Lawson setzen, um Parsons und Lawrence zu ersetzen. Jalen Tolbert wird in Cooks' Rolle neben CeeDee Lamb schlüpfen. "Wenn deine Nummer aufgerufen wird, spring rein, zeig, dass du hierher gehörst", motiviert Prescott seine Teamkollegen.

{ "placeholderType": "MREC" }