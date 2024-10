Dallas Cowboys: Trevon Diggs konfrontiert Reporter nach Niederlage

McCarthy fordert Professionalität

Cowboys-Coach Mike McCarthy äußerte sich zu dem Vorfall: „Wir müssen in solchen Momenten besser sein. Ich spreche immer davon, den hohen Weg zu gehen. Das ist Teil unserer Verantwortung in diesem Geschäft. Aber ich bin nicht ignorant oder naiv gegenüber der Tatsache, dass diese Generation in der Welt der sozialen Medien lebt. Das muss man managen. Das gehört dazu, ein professioneller Athlet zu sein und diese Organisation angemessen zu repräsentieren.“

Zwischenfall mit einem Reporter

Der Tweet schien Diggs‘ Einsatz in Frage zu stellen. „Das ist, was du daraus mitnimmst?“, sagte Diggs in einem Video der Interaktion. „Aus dem ganzen Spielzug, das ist, was du daraus mitnimmst? Du kennst keinen Football. Du kannst nichts von dem machen, was ich mache. Bleib in deiner Spur, Kumpel. Hör auf, mich herauszufordern.“