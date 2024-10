Derek Carr träumt von Davante Adams: Wiedervereinigung bei den Saints?

Der Quarterback der New Orleans Saints, Derek Carr, hat offen zugegeben, dass er gerne wieder mit seinem ehemaligen Teamkollegen Davante Adams zusammenspielen würde, falls sich die Gelegenheit ergibt. Adams steht derzeit noch bis 2026 bei den Las Vegas Raiders unter Vertrag, hat jedoch um einen Trade gebeten.

Adams' Wunsch nach bekanntem Quarterback

Laut Informationen von ESPN -Insider Adam Schefter möchte Adams mit einem ihm vertrauten Quarterback spielen, zu denen Carr und Aaron Rodgers von den New York Jets gehören. Die Raiders haben anderen Teams signalisiert, dass sie bereit wären, Adams für ein Paket zu traden, das einen Zweitrunden-Pick und zusätzliche Kompensation umfasst.

„Ich denke, alle 32 Quarterbacks würden gerne mit Davante spielen. Wir würden das begrüßen“, sagte Carr am Donnerstag. „Ich weiß nicht, ob ich dafür Ärger bekomme, das zu sagen. Aber ich glaube, das weiß jeder... Ich würde es natürlich begrüßen, wieder mit ihm zu spielen, wenn sich das in unseren Karrieren jemals ergeben sollte.“

Gemeinsame Vergangenheit bei den Packers und Raiders

Adams spielte von 2014 bis 2021 mit Rodgers, nachdem er von den Green Bay Packers in der zweiten Runde des Drafts 2014 ausgewählt wurde. Vor der Saison 2022 wurde er zu den Raiders getradet und traf dort auf seinen College-Quarterback Carr von der Fresno State. Sie spielten nur eine Saison zusammen, bevor Carr 2023 entlassen wurde. Dennoch bezeichnet Carr Adams als einen seiner "besten Freunde".

Statistische Erfolge trotz mäßiger Saison

Carr erinnerte sich an die gemeinsame NFL-Saison: "Er hatte 1.500 Yards. Ich glaube, ich habe ihm etwa 12 Touchdowns zugeworfen. Wir haben nicht so viele Spiele gewonnen, wie wir dachten, aber es war nicht alles schlecht. Wir hatten definitiv Spaß." Carr fügte hinzu: "Es war wohl das zweitbeste Jahr seiner Karriere mit mir. Die Erzählung, dass es nicht geklappt hat, stimmt, weil wir nicht so viele Spiele gewonnen haben. Aber wenn es darum geht, ihm den Ball zu geben und viele Touchdowns zu erzielen, lief es ziemlich gut."