Las Vegas Raiders: Aidan OConnell wird neuer Starting Quarterback

Die Las Vegas Raiders setzen in der NFL im kommenden Spiel gegen die Pittsburgh Steelers auf Aidan O‘Connell als Starting Quarterback. Dies gab Trainer Antonio Pierce am Mittwoch bekannt. O‘Connell ersetzt damit Gardner Minshew, der in einem engen Trainingscamp-Duell ursprünglich den Vorzug erhalten hatte. Minshew wurde jedoch in zwei seiner fünf Starts, die in Niederlagen gegen die Carolina Panthers und Denver Broncos endeten, spät ausgewechselt. Die Raiders stehen aktuell bei einer Bilanz von 2:3.