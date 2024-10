New York Jets feuern Headcoach Saleh

Das Team aus dem Big Apple hatte am Sonntag in London gegen die Minnesota Vikings die dritte Niederlage im fünften Saisonspiel kassiert.

Neuer Trainer für Footballstar Aaron Rodgers: Die New York Jets aus der US-Profiliga NFL haben wegen des unbefriedigenden Saisonstarts Headcoach Robert Saleh entlassen. Das gab Klubbesitzer Woody Johnson am Dienstag bekannt. Das Team aus dem Big Apple hatte am Sonntag in London beim 17:23 gegen die ungeschlagenen Minnesota Vikings die dritte Niederlage im fünften Spiel kassiert.