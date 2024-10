NFL: Adams und Rodgers bei den Jets wieder vereint

Die New York Jets haben auf den holprigen Start in die NFL-Saison reagiert und einen neuen Passempfänger verpflichtet. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, kommt Davante Adams von den Las Vegas Raiders in den Big Apple und spielt damit künftig wieder mit Quarterback Aaron Rodgers zusammen. Unter Rodgers wurde der 31-Jährige zwischen 2014 und 2021 bei den Green Bay Packers fünfmal in den Pro Bowl gewählt.