NFL: Bears-Quarterback mit Sternstunde

Am Ende setzten sich die Bears in Stadion der Tottenham Hotspur mit 35:16 (14:3) durch. Jaguars-Spielmacher Trevor Lawrence kam auf 234 Yards, zwei Touchdowns und einen Pick. Für die Bears war es das neunte Spiel in Folge als Heimteam, das sie gewannen. In dieser Saison stehen die Bears bei vier Siegen aus sechs Spielen, die Bilanz der Jaguars lautet 1:5.

Die Jaguars bleiben in London und treffen in Woche sieben der NFL am Sonntag in Wembley auf die New England Patriots.