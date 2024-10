Erster Sieg seit Dezember 2023! NFL-Team beendet ewig Durststecke

Die Jacksonville Jaguars haben ihre lange Durststrecke in der NFL beendet. Dank Kicker Cam Little gewinnen sie 37:34 gegen die Indianapolis Colts.

An seinem 25. Geburtstag hat Quarterback Trevor Lawrence die lange Durststrecke mit den Jacksonville Jaguars in der Football-Profiliga NFL beendet. Dank Kicker Cam Little gewann das Team am Sonntag 37:34 gegen die Indianapolis Colts, es war der erste Sieg für Jacksonville seit dem 31. Dezember 2023.