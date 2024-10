NFL: Profi trotzt Krankheit! Das emotionale Märchen eines Stars der Houston Texans

SPORT1-AI 06.10.2024 • 08:33 Uhr Dylan Horton kehrt nach Hodgkin-Lymphom in die NFL zurück. Texans-Coach Ryans lobt seine positive Einstellung. Horton beeindruckt mit starker Leistung.

Die Houston Texans können sich über die Rückkehr von Defensive End Dylan Horton freuen. Am Samstag wurde er von der Reserve-/Non-Football-Injured-Liste aktiviert, weniger als ein Jahr nachdem bei ihm ein fortgeschrittenes Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde. Es ist ein bösartiger Tumor des Lymphsystems.

Horton kehrte am Mittwoch ins Training zurück, nachdem er am 1. Dezember die Diagnose erhalten hatte. Der 24-Jährige verkündete im März, dass er in Remission sei.

Trainer lobt Hortons Einstellung

Coach DeMeco Ryans zeigte sich begeistert über Hortons Rückkehr ins Training und lobte dessen Einstellung. „Es ist großartig, ihn wieder auf dem Platz zu haben“, sagte Ryans am Mittwoch. „Die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist, und die Einstellung, mit der er es angegangen ist – er hat es immer mit einem Lächeln und einer positiven Haltung angepackt.“

Er fügte an: “Alles, was er durchgemacht hat, ich kann nicht sagen, dass Dylan einen schlechten Tag hatte, denn er hat es nie gezeigt. Das ist der Beweis dafür, dass es wirklich viel ausmacht, mit der richtigen Einstellung und einem positiven Mindset an Dinge heranzugehen, und Dylan verkörpert das.“

Karriere-Start und beeindruckende Leistungen

Horton wurde im NFL Draft 2023 in der vierten Runde ausgewählt, nachdem er an den Universitäten von New Mexico und TCU gespielt hatte. In der vergangenen Saison trat er in zehn Spielen auf und erzielte 13 Tackles, zwei Quarterback-Hits und eine Fumble Recovery. Besonders beeindruckend war seine Leistung mit drei Tackles im 21:16-Sieg gegen Arizona.