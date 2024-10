NFL: Quarterback-Krise bei Dolphins spitzt sich zu

Die Miami Dolphins verlieren Quarterback Tyler Huntley durch eine Schulterverletzung gegen die Colts, was die Probleme auf der Quarterback-Position verschärft.

Huntley verletzte sich im dritten Viertel, als er während eines Passversuchs getroffen wurde. Er wurde von einem Mitglied des medizinischen Teams der Dolphins in die Kabine begleitet und kehrte nicht mehr ins Spiel zurück. Sein Ersatz, Tim Boyle, der erst am Samstag in den aktiven Kader aufgenommen wurde, übernahm die Rolle des Quarterbacks.