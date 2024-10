NFL: Ravens sichern sich Star-Receiver

Die Baltimore Ravens verpflichten Wide Receiver Diontae Johnson von den Carolina Panthers. Es ist bereits sein zweiter Trade in diesem Jahr.

Zweiter Trade in einem Jahr

Für Johnson ist es bereits der zweite Trade in diesem Jahr. Zu Beginn der Saison hatten die Panthers den talentierten Receiver von den Pittsburgh Steelers, einem Rivalen der Ravens in der AFC North, verpflichtet.

Panthers verzichten auf Einsatz gegen Broncos

Am vergangenen Sonntag hielten die Panthers Johnson im Spiel gegen die Denver Broncos aus dem Kader, da reges Interesse an einem Trade bestand. In der laufenden Saison konnte Johnson bisher 30 Pässe für 357 Yards und drei Touchdowns für die Panthers verbuchen.