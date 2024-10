NFL: Schock-Verletzung! San Francisco 49ers in der Krise

49ers-Kicker Jake Moody verletzt sich schwer am Knöchel, was zur knappen 23:24-Niederlage gegen die Cardinals beiträgt. Ein Ersatzkicker wird gesucht.

Die San Francisco 49ers haben einen herben Rückschlag in der NFL erlitten! Kicker Jake Moody zog sich während eines Kickoff-Returns eine schwere Knöchelverletzung zu und fällt lange aus. Die Partie gegen die Arizona Cardinals, die mit einer knappen 23:24-Niederlage endete, wurde dadurch maßgeblich beeinflusst. Es war bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass die 49ers eine zweistellige Führung im vierten Viertel verspielten. Damit stehen nach fünf Partien nur zwei Siege für den Titelfavoriten zu Buche, der nun in einer Krise steckt.