NFL: Seahawks verlieren auch gegen 49ers

Seattle erwischt mit drei Siegen in den ersten drei Spielen einen Traumstart in der NFL. Doch plötzlich läuft kaum noch etwas zusammen.

Die Seattle Seahawks leisten sich nach starkem Saisonstart in der US-Footballliga NFL nun eine Niederlagenserie. Das Team um Quarterback Geno Smith verlor das Divisionsduell gegen die San Francisco 49ers mit 24:36 und kassierte die dritte Pleite in Serie. Die beiden Rivalen liegen nun mit einer Bilanz von jeweils drei Siegen und drei Niederlagen in der NFC West gleichauf an der Spitze.