Aufstand der Spieler! Bricht die NFL mit einer Tradition?

Die Spielergewerkschaft will in der NFL mit einer langen Tradition brechen und Medienvertreter aus den Kabinen verbannen. Einen entsprechenden Vorstoß veröffentlichte die NFLPA am Freitag nach einer Sitzung ihres Exekutivkomitees.