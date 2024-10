NFL-Stars vereint: 100.000 Dollar Spende für Hurrikan-Hilfe durch Mayfield und Cousins

Team Rubicon im Einsatz

Team Rubicon hat 240 Freiwillige in den am stärksten betroffenen Gebieten in Florida, Georgia, Tennessee und den Carolinas entsandt. Die Teams sind mit Straßenräumungen, Wiederaufbau und Sägearbeiten beschäftigt, um die kritische Infrastruktur zu reparieren. Derzeit sind sie in 35 Gemeinden im Einsatz, um die Schäden des Hurrikans Helene zu bewältigen.