NFL: Super-Bowl-Geheimnis gelüftet

Nach 1994, 2000 und 2019 wird 2028 zum vierten Mal der Super Bowl in Atlanta gespielt. Das hat die US-Profiliga NFL am Dienstag verkündet.

Nach 1994, 2000 und 2019 wird 2028 zum vierten Mal der Super Bowl in Atlanta gespielt. Das hat die US-Profiliga NFL am Dienstag verkündet.

Der Super Bowl LXII wird 2028 zum vierten Mal in Atlanta ausgetragen. Am Dienstag verkündete die US-Profiliga NFL, dass das Endspiel im 2017 eröffneten Mercedes-Benz Stadion stattfinden wird. Dort tragen die Atlanta Falcons ihre Heimspiele vor maximal 71.000 Zuschauern aus.

„Das ist eine enorme Ehre für die Stadt Atlanta“, sagte Falcons-Besitzer Arthur Blank. Letztmals wurde 2019 in Atlanta ein Super Bowl ausgetragen. Damals besiegten die New England Patriots mit ihrem Star-Quarterback Tom Brady die Los Angeles Rams 13:3. Das Endspiel der laufenden Saison steigt am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome von New Orleans.