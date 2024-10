NFL: Tragischer Verlust für 49ers-Star

49ers-Star Charvarius Ward trauert um seine Tochter Amani Joy, die nach Herzproblemen verstarb. Die 49ers unterstützen ihn in dieser schweren Zeit.

Die San Francisco 49ers und ihre Fans trauern um die Tochter von Cornerback Charvarius Ward. Die kleine Amani Joy verstarb am Montagmorgen nach einem langen Kampf mit Herzproblemen. Sie hätte im November ihren zweiten Geburtstag gefeiert.

Ward teilte die traurige Nachricht auf Instagram mit seinen Followern. „Wir sind untröstlich, dass unser wunderschönes kleines Mädchen, Amani Joy, am Montagmorgen von uns gegangen ist“, schrieb er. „Sie war der beste Segen, den wir uns hätten wünschen können, und ihr freudiger Geist brachte uns zum Lächeln. Sie lehrte uns Geduld, Vertrauen und eine positive Lebenseinstellung. Sie zeigte uns wahre Stärke und Mut. Trotz ihrer jungen Jahre überwand sie viele Hindernisse und erhellte jeden Raum mit ihrem Lächeln. Es war ein Privileg, ihre Eltern zu sein und die Welt durch ihre Augen zu sehen. Sie wird für immer Papas beste Freundin und Mamas kleines Mädchen bleiben. Wir werden dich vermissen und dich für immer lieben, Amani Joy.“

Unterstützung von den 49ers

In einem Podcast-Auftritt im Dezember bei seinem ehemaligen Teamkollegen Arik Armstead erzählte Ward, dass Amani Joy mit Down-Syndrom und zwei Löchern im Herzen geboren wurde, von denen eines operativ behandelt werden musste.

Die 49ers, die diese Woche in ihrer Bye Week sind, äußerten sich ebenfalls zu dem tragischen Verlust. "Amani verkörperte wahre Freude und brachte alle um sie herum mit ihrem süßen Wesen und ihrem ansteckenden Lachen zum Strahlen", hieß es in einer Stellungnahme des Teams. "Wir werden weiterhin mit Charvarius und Monique trauern und ihnen in dieser unvorstellbaren Zeit unsere Liebe und Unterstützung zukommen lassen."