Patriots-Schock: Star wegen Strangulation und Drogenbesitz verhaftet

SPORT1-AI 07.10.2024 • 15:52 Uhr Patriots-Safety Jabrill Peppers wird wegen Strangulation und Drogenbesitz verhaftet. Er verpasst das Spiel gegen die Dolphins. Ermittlungen laufen.

Ein unerwarteter Vorfall erschüttert die New England Patriots: Safety Jabrill Peppers wurde am Samstag verhaftet und sieht sich Anklagen wegen Strangulation und Drogenbesitzes gegenüber. Die Polizei in Braintree (Massachusetts) bestätigte den Vorfall.

Peppers, der als Teamkapitän eine zentrale Rolle einnimmt, fehlte bereits im Spiel der Patriots gegen die Miami Dolphins, das mit 10:15 verloren ging. Aufgrund einer Schulterverletzung war er in der vergangenen Woche im Training eingeschränkt und wurde am Samstag offiziell für das Spiel abgemeldet.

Details zur Verhaftung

Die Polizei gab am Montag bekannt, dass sie auf einen Notruf reagierten, der auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen hinwies. Peppers wird nun wegen „Körperverletzung, Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe, Strangulation und Besitz einer Klasse-B-Substanz, die als Kokain vermutet wird“, angeklagt. Das mutmaßliche Opfer wurde vor Ort behandelt. Peppers soll am Montag vor dem Bezirksgericht in Quincy (Massachusetts) erscheinen.

Reaktionen aus dem Team

Head Coach Jerod Mayo äußerte sich am Montag im Gespräch mit dem Sportsender WEEI: „Er hat mich an dem Morgen angerufen. Ich wusste, was los war. Wir haben die NFL informiert und sammeln noch Informationen. Ich denke, niemand kennt die Fakten oder Ähnliches. Es ist ein Prozess.“

Stellungnahme der Patriots