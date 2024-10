Philadelphia Eagles: Trainer Sirianni im Fokus – Spannungen mit Fans trotz Sieg

Eagles-Trainer Sirianni gerät nach knapper Sieg gegen die Browns in Kritik. Trotz Fan-Unmut und schwacher Offensive betont er die Wichtigkeit der Unterstützung.

Beim 20:16-Heimsieg der Philadelphia Eagles gegen die Cleveland Browns kam es zu einer hitzigen Szene: Trainer Nick Sirianni geriet in den Schlussminuten ins Visier der Kameras, als er sich lautstark an eine Gruppe von Fans wandte. Die Eagles, die mit einem talentierten Kader angetreten waren, hatten Mühe, sich von den nun 1:5 Browns abzusetzen, was zu Unmut im Publikum führte.