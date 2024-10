Quarterback-Wechsel nach NFL-Schock

Patriots entließen Bailey Zappe im August

Zappe war Viertrunden-Pick der New England Patriots im NFL Draft 2022. In acht Starts für New England brachte er 63,2% seiner Pässe an den Mann und erzielte 2.053 Yards, 11 Touchdowns und 12 Interceptions. Im August wurde er von den Pats aus dem Kader gestrichen.