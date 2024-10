Saison-Aus für Jaelan Phillips: Miami Dolphins vor neuer Herausforderung

SPORT1-AI 03.10.2024 • 09:54 Uhr Jaelan Phillips von den Miami Dolphins erleidet erneut eine schwere Knieverletzung und fällt für die Saison aus. Eine Operation ist nötig. Sein Vertrag läuft bis 2025.

Die Miami Dolphins aus der NFL müssen einen herben Rückschlag hinnehmen. Linebacker Jaelan Phillips gab am Mittwoch bekannt, dass die Knieverletzung, die er sich am Montagabend zuzog, sein Saison-Aus bedeutet. In einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung teilte Phillips mit, dass sein Knie eine rekonstruktive Operation erfordert.

Für Phillips ist es bereits das zweite Jahr in Folge, dass seine Saison vorzeitig endet. Bereits im vergangenen November erlitt er in einem Spiel gegen die New York Jets eine Achillessehnenverletzung, die ihn außer Gefecht setzte. „Ich lebe für dieses Spiel und mein Team. Es ist niederschmetternd, eine weitere Saison zu verpassen, aber mein Wille ist stärker denn je... Ich werde zurückkommen“, schrieb Phillips in seinem Instagram-Post.

Verletzung im Spiel gegen die Titans

Die Verletzung ereignete sich im zweiten Viertel der 12:31-Niederlage der Dolphins gegen die Tennessee Titans. Phillips musste das Spielfeld verlassen und verbrachte kurz Zeit im medizinischen Zelt, kehrte jedoch schnell ins Spiel zurück. Im dritten Viertel verschlimmerte sich die Verletzung, was Phillips dazu brachte, aus Frustration mehrmals mit der Hand auf den Rasen zu schlagen.

Phillips seit 2021 bei den Dolphins

Phillips wurde 2021 von den Dolphins an 18. Stelle im Draft ausgewählt. In dieser Saison konnte er in vier Spielen einen Sack verzeichnen. Insgesamt kommt er in seiner vierjährigen Karriere bei den Dolphins auf 23 Sacks. Sein Vertrag läuft bis zur Saison 2025, nachdem die Dolphins im April die Option für das fünfte Jahr seines Rookie-Vertrags gezogen haben.

