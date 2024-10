Schock in Denver! NFL-Receiver bei Schießerei verletzt

SPORT1-AI 25.10.2024 • 09:46 Uhr Broncos-Receiver Josh Reynolds wird bei einer Schießerei in Denver verletzt. Zwei Verdächtige sind festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Ein dramatisches Ereignis erschüttert die NFL-Welt: Broncos-Receiver Josh Reynolds wurde bei einer Schießerei in Denver am frühen Freitagmorgen verletzt. „Josh Reynolds war Opfer einer Schießerei am Freitag in Denver und erhielt eine Behandlung für leichte Verletzungen“, bestätigte das Team am Donnerstag in einer offiziellen Stellungnahme. „Aus Respekt vor dem laufenden Verfahren überlassen wir weitere Kommentare den Behörden.“

Verletzungen und medizinische Versorgung

Laut Polizeidokumenten wurden Reynolds und ein weiterer Mann nach mehreren Notrufen in der Nähe der South Quebec Street und East Union Avenue in Denver gefunden. Reynolds erlitt zwei Schusswunden – eine am linken Arm und eine am Hinterkopf. Teamquellen berichteten, dass Reynolds noch am selben Tag aus einem Krankenhaus in der Nähe von Denver entlassen wurde.

Der 29-jährige Reynolds, der sich derzeit nach einer Fingeroperation auf der Verletztenliste befindet, nahm diese Woche an Teamaktivitäten im Broncos-Komplex in der südlichen Vorstadt von Denver teil. Bei dem Spiel der Broncos gegen die Saints in New Orleans am 17. Oktober war er nicht dabei.

Die Polizei berichtete, dass Reynolds und zwei weitere Personen zuvor im Stripclub „Shotgun Willie‘s“ in Glendale, Colorado, waren und diesen um 2:45 Uhr am Freitagmorgen verließen. Reynolds und ein weiterer Mann fuhren in einem SUV davon und gaben später an, von mehreren Fahrzeugen verfolgt worden zu sein, bevor Schüsse fielen. Als der SUV auf der Interstate 25, der Hauptverkehrsader durch Denver, nicht mehr fahrbereit war, stiegen Reynolds und sein Begleiter aus. Das Fahrzeug wurde später mit mehreren Einschusslöchern gefunden.

Ermittlungen und Festnahmen