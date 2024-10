Spencer Rattler startet für die Saints: NFL-Debüt gegen die Buccaneers

SPORT1-AI 10.10.2024 • 08:44 Uhr Spencer Rattler startet für die Saints gegen die Buccaneers, ersetzt den verletzten Derek Carr und gibt sein NFL-Debüt in einer anspruchsvollen Woche.

Rookie-Quarterback Spencer Rattler wird am Sonntag für die New Orleans Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers starten. Dies verkündete Saints-Coach Dennis Allen am Mittwoch. Rattler ersetzt den verletzten Derek Carr, der sich in der Montagabend-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs eine Bauchmuskelzerrung zuzog. Carr wird von Woche zu Woche bewertet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Saints stehen vor einer anspruchsvollen Woche mit zwei Spielen innerhalb von fünf Tagen. Nach dem Duell gegen die Buccaneers am Sonntag folgt am 17. Oktober ein Aufeinandertreffen mit den Denver Broncos bei „Thursday Night Football“. Rattler, der in der fünften Runde aus South Carolina von den Saints ausgewählt wurde, wird dabei sein NFL-Debüt geben.

Rattlers bisherige Rolle

Bisher war Rattler als dritter Quarterback hinter Carr und Jake Haener bei den Saints gelistet und in den ersten fünf Spielen inaktiv. In der Preseason zeigte er solide Ansätze: Er brachte 20 von 38 Passversuchen (52,6%) für 202 Yards an den Mann, warf einen Touchdown und leistete sich keine Interceptions. Zudem erlief er in sieben Versuchen 26 Yards, verlor jedoch einen Fumble.