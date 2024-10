Super Bowl 2028: Atlanta begrüßt das NFL-Spektakel erneut im Mercedes-Benz Stadium

SPORT1-AI 16.10.2024 • 15:08 Uhr Der Super Bowl kehrt 2028 nach Atlanta zurück, zum zweiten Mal ins Mercedes-Benz Stadium, was als großer Erfolg für die Stadt und die Falcons gilt.

Die NFL hat entschieden: Der Super Bowl wird 2028 erneut in Atlanta stattfinden. Diese Entscheidung fiel am Dienstag beim jährlichen Herbsttreffen der Liga, als die Teambesitzer der NFL ihre Zustimmung gaben. Damit wird das Endspiel der NFL-Meisterschaft zum vierten Mal in Atlanta ausgetragen und zum zweiten Mal im Mercedes-Benz Stadium, wo bereits 2019 die New England Patriots die Los Angeles Rams besiegten.

Ein großer Erfolg für Atlanta

„Dies ist eine enorme Ehre für die Stadt Atlanta und den Bundesstaat Georgia, als Gastgeber für den Super Bowl LXII ausgewählt zu werden“, sagte Falcons-Eigentümer Arthur M. Blank. „Ich danke meinen Kollegen für ihr Vertrauen, Atlanta diese Gelegenheit zu geben, und danke auch Commissioner Goodell, Peter O'Reilly und der gesamten Liga für ihre kontinuierliche Führung, die die NFL zur größten Sportliga der Welt macht. Das Mercedes-Benz Stadium wurde gebaut, um die größten Sportveranstaltungen der Welt auszurichten, und ich spreche für viele, wenn ich sage, dass wir uns geehrt fühlen, den Super Bowl 2028 zurück nach Atlanta zu holen und an den Erfolg des Super Bowl 53 im Jahr 2019 anzuknüpfen. Ich freue mich darauf, mit unseren Stadt- und Staatsbeamten zusammenzuarbeiten, um Georgia weiterhin als erstklassiges, globales Sportziel zu etablieren.“

Historie der Super Bowls in Atlanta

Die ersten beiden Super Bowls in Atlanta fanden im mittlerweile abgerissenen Georgia Dome statt, und zwar in den Jahren 1994 und 2000. Nach der aktuellen Saison wird New Orleans das Spiel ausrichten. Danach geht es für zwei Jahre nach Kalifornien, wobei die San Francisco Bay Area 2026 und Los Angeles 2027 Gastgeber sein werden.

Ein weltweites Event