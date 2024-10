Taylor Swift und Travis Kelce: Star-Auftritt im Yankee Stadium sorgt für Furore

Taylor Swift und Travis Kelce besuchen das Yankee Stadium und sorgen für Aufsehen. Das Paar genießt Sportevents in New York und zeigt sich oft gemeinsam in der Stadt.

Gemeinsame Auftritte in New York

Am Wochenende wurden Swift und Kelce in verschiedenen New Yorker Restaurants gesehen, unter anderem bei einem Dinner mit Blake Lively und Ryan Reynolds. Das Paar ist bekannt dafür, gemeinsam Sportveranstaltungen in New York zu besuchen. Im September sahen sie sich das Finale der US Open im Herreneinzel zusammen mit Patrick Mahomes und seiner Frau Brittany an.