Trickspiel: St. Brown schreibt mit Touchdownpass Geschichte

Detroit dominierte das Monday Night Game. St. Brown gelang im Schlussviertel noch ein eigener Touchdown zum 42:27, Goff blieb makellos. Der 29-Jährige brachte all seine 18 Pässe für 292 Yards an den Mann, nie zuvor hat ein NFL-Quarterback an einem perfekten Abend so viele Anspiele geschafft. Hinzu kam sein erster Touchdown nach einem Zuspiel durch einen Teamkollegen.