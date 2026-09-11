Quarterback-Sorgen bei den Falcons

Die Atlanta Falcons bangen vor dem Saisonauftakt gegen die Pittsburgh Steelers um Quarterback Tua Tagovailoa. Schlägt jetzt die Stunde eines Routiniers?

Die Sorgen der Atlanta Falcons vor ihrem Saisonauftakt am Sonntag bei den Pittsburgh Steelers wachsen. Starting Quarterback Tua Tagovailoa stand am Freitag beim für Medien offenen Teil des Trainings nicht auf dem Platz.

Der Spielmacher hatte sich im Training am Donnerstag an der Bauchmuskulatur verletzt, sein Einsatz in Week 1 ist damit mehr als fraglich.

Tua Tagovailoa droht eine unfreiwillige Pause zum Saisonstart Tua Tagovailoa droht eine unfreiwillige Pause zum Saisonstart © IMAGO/Icon Sportswire

Falcons bangen um Tua Tagovailoa

Cooper Rush übernahm bereits am Donnerstag sämtliche Aufgaben mit der ersten Offense. Die Falcons hatten den Veteranen erst zu Beginn des Trainingscamps verpflichtet, als sowohl Tagovailoa als auch Michael Penix verletzt fehlten. Gegen Pittsburgh könnte Rush nun kurzfristig als Starter gefragt sein.

Penix ist inzwischen ins Training zurückgekehrt, für Week 1 aber offiziell ausgeschlossen. Nach seinem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison arbeitet der Quarterback weiter am Kraftaufbau, einen Zeitpunkt für seine Freigabe zum Einsatz haben die Falcons nicht genannt. Eine Rückkehr in Week 2 ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.