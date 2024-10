Tua Tagovailoa vor Comeback: Hoffnungsschimmer für die Miami Dolphins

Die Miami Dolphins könnten bald aufatmen: Quarterback Tua Tagovailoa steht möglicherweise vor einer Rückkehr ins Training. Laut ESPN-Quellen plant Tagovailoa, nächste Woche wieder zu trainieren, mit dem Ziel, am kommenden Sonntag gegen die Arizona Cardinals zu spielen. Der 26-Jährige befindet sich noch im Concussion Protocol der NFL, dessen Bestimmungen entscheidend für seine Rückkehr sind.

Trotz seiner jüngsten Gehirnerschütterung zeigt sich Tagovailoa entschlossen, auf das Spielfeld zurückzukehren. Seine Verletzung, bei der seine Arme in eine sogenannte „Fencing Response“ fielen, war beängstigend, aber nicht untypisch für ihn. Er hat sich mit Neurologen in Pittsburgh beraten, um eine fundierte Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Ein Insider sagte gegenüber ESPN: „Er spielt zu 100 Prozent.“

Tagovailoa: Schon öfter Gehirnerschütterungen

Tagovailoa hat seit seinem NFL-Einstieg 2020 mehrere Gehirnerschütterungen erlitten. Nach einer Verletzung am 26. Dezember 2022 wurde er für den Rest der Saison aus dem Spiel genommen. In seiner Abwesenheit starteten Skylar Thompson und Tyler Huntley als Quarterbacks für Miami. Huntley, der von der Practice Squad der Ravens kam, wird voraussichtlich weiter starten, bis Tagovailoa zurückkehrt.

Optimismus bei den Dolphins

Dolphins-Coach Mike McDaniel betonte, dass die spielfreie Woche 6 Huntley geholfen habe, sich in die komplexe Offense der Dolphins einzuarbeiten. Tagovailoa nimmt bereits an Team-Meetings teil und steht bei jedem Spiel an der Seitenlinie. Die Hoffnung wächst, dass er schon nächste Woche wieder als Starting Quarterback auf dem Feld stehen könnte.