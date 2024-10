Überraschende Pläne für den Super Bowl: Bricht die NFL mit einem Tabu?

Bislang galt die Austragung des Super Bowl außerhalb der USA als Tabu-Bruch. Nun schlägt der NFL-Boss in dieser Angelegenheit aber neue Töne an.

Eine Austragung des Super Bowl außerhalb der USA scheint nun doch nicht mehr ausgeschlossen. Wie NFL-Commissioner Rodger Goodell am Samstag auf einem Fan-Forum in London andeutete, könnte die größte Einzelsportveranstaltung der Welt in Zukunft auch jenseits von Atlantik und Pazifik stattfinden.

Bald Spiele in Irland und Rio?

Spielergewerkschaft offen für Einigung

In der laufenden Saison gibt es fünf internationale Spiele, unter anderem treten die Carolina Panthers und die New York Giants am 10. November in der Münchner Fußball-Arena gegeneinander an. 2025 wird erstmals in Madrid gespielt.