Vierte Niederlage in Folge: Jets in der Krise

Die New York Jets um Star-Quarterback Aaron Rodgers schlittern in der NFL immer tiefer in die Krise. Das Team aus dem Big Apple unterlag in der Nacht zu Montag chancenlos 15:37 bei den Pittsburgh Steelers und kassierte die vierte Niederlage in Serie. Mit nur zwei Erfolgen aus sieben Spielen geraten die Play-offs für die ambitionierte Franchise bereits außer Reichweite.