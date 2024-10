WNBA-Team? Mahomes treibt Pläne für Frauensport in Kansas City voran

„Wir wollen Basketball nach Kansas City bringen, und zwar generell, aber speziell die WNBA. Der Erfolg, den sie in den letzten Saisons hatten, macht es zu einem No-Brainer“, erklärte Mahomes. „Wenn man über die Basketballmannschaft der University of Kansas, die Chiefs oder was auch immer spricht – die Stadt Kansas City wird das Stadion füllen.“

Unterstützung für Frauen im Sport

Mahomes, der auch Anteile an den Kansas City Royals und Sporting Kansas City (MLS) besitzt, sieht Kansas City als seine Heimat. „Kansas City ist ein großartiger Ort für mich. Es ist ein Ort, den ich mein Zuhause nenne. Ich denke, es ist wichtig, so viel wie möglich in der Gemeinschaft involviert zu sein, und ich liebe Sport. Ich weiß, wie sehr die Stadt Sport liebt, also lasst uns so viele Sportarten wie möglich hierher bringen und zeigen, wie großartig Kansas City als Stadt und die Menschen hier sind.“