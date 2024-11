49ers: Brandon Allen startet gegen Packers statt Purdy

SPORT1-AI 23.11.2024 • 10:23 Uhr Brandon Allen startet für die 49ers gegen die Packers. Purdy fehlt verletzt. Auch Bosa pausiert. Trent Williams‘ Einsatz ist unklar. Joshua Dobbs ist Backup.

Die San Francisco 49ers müssen am Sonntag im Spiel gegen die Green Bay Packers auf ihren Stamm-Quarterback Brock Purdy verzichten. Wie Head Coach Kyle Shanahan am Freitag bekanntgab, wird stattdessen Brandon Allen die Rolle des Spielmachers übernehmen. Purdy laboriert an einer Verletzung an seiner rechten Schulter, die ihn diese Woche im Training einschränkte. Dies ist das erste Mal, dass Purdy seit seiner Übernahme der Quarterback-Position im Dezember 2022 aufgrund einer Verletzung ausfällt.

Verletzungssorgen in San Francisco

Nicht nur Purdy wird den 49ers fehlen. Auch Star-Defensive-End Nick Bosa muss aufgrund von Verletzungen an der linken Hüfte und den schrägen Bauchmuskeln pausieren. Zudem ist der Einsatz von Left Tackle Trent Williams fraglich. Er leidet an einer Knöchelverletzung und wird erst kurz vor Spielbeginn entschieden, ob er spielen kann.

Brandon Allen: Ein erfahrener Ersatz

Brandon Allen, der seit 2023 bei den 49ers unter Vertrag steht, wird zum ersten Mal für San Francisco starten. Der Quarterback kam 2016 als Sechstrunden-Pick der Jacksonville Jaguars in die NFL und hat seitdem neun Spiele in der regulären Saison bestritten. Drei dieser Starts absolvierte er 2019 für die Denver Broncos, die restlichen sechs für die Cincinnati Bengals in den Jahren 2020 und 2021. Bei den 49ers hat Allen bisher hauptsächlich das Scout-Team gegen die Defense geleitet.

Joshua Dobbs als Backup

Am Sonntag wird Joshua Dobbs als Backup-Quarterback bereitstehen. Die Entscheidung, Allen den Vorzug zu geben, fiel, nachdem Purdy am Montag erstmals auf dem Verletzungsbericht erschien. Shanahan hatte bereits nach der Niederlage am vergangenen Sonntag gegen die Seattle Seahawks angedeutet, dass Purdy aufgrund der Schulterverletzung von Tag zu Tag beobachtet werden müsse.

