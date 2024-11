Chargers-Schock: J.K. Dobbins erneut verletzt im Spiel

Verletzung überschattet Comeback-Saison

Dobbins, der in der ersten Hälfte noch 40 Yards bei sechs Läufen erzielte, wurde von den Ravens im Jahr 2020 in der zweiten Runde gedraftet. Nach zwei verletzungsgeplagten Saisons verließ er die Ravens und unterschrieb in der Offseason einen Einjahresvertrag bei den Chargers. Vor dem Spiel rangierte Dobbins auf Platz drei der AFC in Rushing Yards mit insgesamt 726 Yards und beeindruckte mit einem Durchschnitt von 4,8 Yards pro Carry.