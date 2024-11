Chris Olave: Zweite Gehirnerschütterung der Saison – Saints-Star kämpft um seine Gesundheit

SPORT1-AI 07.11.2024 • 09:13 Uhr Chris Olave von den Saints erleidet seine zweite Gehirnerschütterung der Saison. Gesundheit hat Priorität, während seine Zukunft im Football ungewiss bleibt.

Die New Orleans Saints stehen vor einer schwierigen Situation: Ihr Wide Receiver Chris Olave hat sich in dieser Saison bereits die zweite Gehirnerschütterung zugezogen. Nach einem harten Zusammenstoß mit Carolina Panthers Safety Xavier Woods am vergangenen Sonntag, bei dem Olave versuchte, einen Pass zu fangen, musste er das Spielfeld auf einer Trage verlassen und wurde in ein Krankenhaus in Charlotte gebracht. Glücklicherweise konnte er noch vor dem Ende des Spiels entlassen werden und mit dem Team nach Hause fliegen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Olave bleibt optimistisch

Trotz der ernsten Situation zeigt sich Olave kämpferisch. Auf Instagram schrieb er: "Gott sei Dank. Behalte immer deinen Glauben und lass dir von niemandem sagen, was du tun kannst und was nicht. Es gibt Schlimmeres auf der Welt als das, was du gerade durchmachst, also sei dankbar für das, was du hast, bevor es dir genommen wird. Harte Zeiten dauern nie an ..."

Interimstrainer Darren Rizzi, der nach der Entlassung von Dennis Allen das Ruder übernommen hat, betonte am Mittwoch, dass die Gesundheit von Olave oberste Priorität hat. „Er möchte den Prozess gründlich durchlaufen und sicherstellen, dass er die beste Entscheidung für Chris Olave trifft, ohne den Fußball in die Gleichung einzubeziehen. Was ist die beste Entscheidung für die Person?“, erklärte Rizzi. „Ich habe fünf Kinder und wenn es eines meiner Kinder wäre, würde ich dasselbe tun wollen.“

Vierte Gehirnerschütterung bei Olave

Olave hat in seiner NFL-Karriere bereits vier bestätigte Gehirnerschütterungen erlitten. Neben der aktuellen Verletzung gegen die Panthers erlitt er eine weitere zu Beginn dieser Saison gegen die Buccaneers, eine in seiner Rookie-Saison und eine weitere im letzten Jahr. Gegen die Chargers wurde er ebenfalls auf eine Gehirnerschütterung untersucht, blieb jedoch im Spiel. Nach seiner ersten Gehirnerschütterung in dieser Saison wechselte er zu einem sichereren Helmmodell, entschied sich jedoch gegen das Tragen einer Guardian Cap während der Spiele.

{ "placeholderType": "MREC" }