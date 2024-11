Cowboys beenden Heimserie: Sieg gegen Giants am Thanksgiving

SPORT1-AI 29.11.2024 • 08:40 Uhr Die Dallas Cowboys brechen ihre Heimniederlagenserie mit einem 27:20-Sieg gegen die Giants. McCarthy lobt die Defensive. Parsons fokussiert sich auf die Bengals.

Die Dallas Cowboys haben in der NFL endlich wieder das Gefühl eines Sieges im AT&T Stadium genießen können. Mit einem 27:20-Erfolg am Thanksgiving Day gegen die New York Giants beendeten sie eine lange Durststrecke. Fast ein Jahr war seit ihrem letzten Heimsieg gegen die Detroit Lions am 30. Dezember 2023 vergangen. „Es war definitiv überfällig“, sagte Head Coach Mike McCarthy. „Es war wichtig, diesen Sieg aus vielen Gründen zu holen, aber besonders wichtig war ein Heimsieg.“

Ende einer Negativserie

Vor der Niederlage gegen die Green Bay Packers in der Wildcard-Runde im Januar hatten die Cowboys 16 Heimspiele in Folge gewonnen, die zweitlängste Serie in der Franchise-Geschichte. Doch vor dem Spiel am Donnerstag hatten sie sechs Heimspiele in Folge verloren und dabei in jedem Spiel mit mindestens 20 Punkten Rückstand gelegen – ein NFL-Rekord. Mit dem Sieg gegen die Giants vermieden die Cowboys den dritten 0:6-Start in der Heimspielgeschichte, wie er 1960 und 1989 stattfand.

„Ich hasse es so sehr für unsere Fans, diese Serie von Niederlagen erleben zu müssen, wo wir doch so stolz auf unsere Heimserie waren“, sagte Besitzer Jerry Jones. „Es ist gut, diesen Sieg hier zu Hause zu haben.“ Innerhalb von fünf Tagen haben die Cowboys zwei Spiele in der NFC East gewonnen, nachdem sie am Sonntag die Washington Commanders mit 34:26 besiegten. Es ist ihre zweite Siegesserie in dieser Saison. Zuvor hatten sie die Giants und die Pittsburgh Steelers in den Wochen vier und fünf geschlagen, bevor sie fünf Spiele in Folge verloren.

Hoffnung auf die Playoffs

Mit einer Bilanz von 5:7 sind die Cowboys derzeit außerhalb des Playoff-Rennens, aber ihre nächsten beiden Spiele gegen die 4:7 Cincinnati Bengals und die 3:8 Carolina Panthers bieten Chancen zur Verbesserung. „Wir fühlen uns heute ganz anders als am Samstagabend vor dem Washington-Spiel. Das ist fair und genau. Es ist ein gutes Gefühl“, sagte McCarthy. „Wir haben hart gekämpft, um hierher zu kommen. Wir sind immer noch im Tal der Widrigkeiten. Wir haben zwei Schritte nach vorne gemacht, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns.“

Starke Defensive und neue Hoffnungsträger

Um die Giants zum achten Mal in Folge zu schlagen, setzten die Cowboys auf ihr Laufspiel. Rico Dowdle wurde der erste 100-Yard-Rusher der Cowboys seit Tony Pollard in der dritten Woche der vergangenen Saison. Defensiv schalteten die Cowboys eine limitierte New Yorker Offensive aus, die mit Drew Lock ihren dritten Quarterback der Saison startete. Die Cowboys erzielten sechs Sacks, und Linebacker DeMarvion Overshown veränderte das Spiel mit einem akrobatischen Pick-Six im zweiten Viertel.

Verletzungssorgen und Ausblick